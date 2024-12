Anteprima24.it - Cirielli predica unità nel centrodestra: “Decideremo insieme”

Tempo di lettura: 3 minutiIl Vice Ministro degli Esteri Edmondotorna ad Avellino, questa volta in occasione dello scambio degli auguri presso la sede cittadina di Fratelli d’Italia.Accompagnato dal vicepresidente della Commissione per gli Affari Esteri del Parlamento Europeo on. Alberico Gambino e accolto dalla coordinatrice provinciale Ines Fruncillo ha analizzato i temi più caldi che sta vivendo la Campania e anche l’Irpinia.REGIONALI:Le valutazioni vanno fatte a Roma e ogni possibile candidatura rappresenta ragionamenti di carattere accademico. Io stesso, come noto, ho detto sono a disposizione se serve e Caldoro ha detto “nessuno può disertare”, quindi è chiaro che tutti gli esponenti di primo piano dei partiti della coalizione devono essere a disposizione.Dovremo parlare meno sui giornali per fare polemiche e pensare ai fatti.