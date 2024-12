Thesocialpost.it - Chi è Giancarlo Devasini, il quarto uomo più ricco d’Italia: tre volte il patrimonio di John Elkann

Nella classifica 2024 di Forbes sui più ricchi al mondo spicca il nome di, un volto meno noto rispetto agli altri big italiani. Il torinese, direttore finanziario e principale azionista di Tether, si posiziona con undi 9,2 miliardi di dollari, piazzandosi alposto tra gli italiani e al 270esimo posto mondiale.Da chirurgo a magnate delle criptovaluteClasse 1964 e laureato in medicina all’Università di Milano,aveva iniziato la sua carriera come chirurgo plastico. Tuttavia, dopo soli due anni, ha abbandonato il bisturi per esplorare nuovi orizzonti, entrando nel mondo della finanza e delle criptovalute.Il successo diruota attorno a due progetti chiave: Bitfinex, una piattaforma di scambio di criptovalute, e Tether, una delle principali stablecoin al mondo, il cui valore è ancorato a un altro asset, garantendo una maggiore stabilità rispetto al Bitcoin.