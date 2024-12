Bergamonews.it - “Buon viaggio, Ric”

, Ric.Ho lavorato con Riccardo Bonacina per 8 anni, dal settembre 2002 al marzo 2010.Ora che i giorni dell’assenza riemergono, rivivo i ricordi e delle cose fatte insieme a lui, a Giuseppe Frangi, al compianto Daniele Villa, Giuseppe Ambrosio e alle decine di persone della redazione di Vita e di Vitaconsulting nella stupenda sede di via Marco d’Agrate al 43 nel quartiere Corvetto di Milano.La nostra conoscenza personale risale al 1997 dopo il mio rientro dalla prima missione di Cesvi in Nord Corea.Ricevo una telefonata: “Pronto, sono Riccardo Bonacina direttore del settimanale Vita e vorrei parlarti della tua missione in Corea del Nord, avrei piacere che ci vedessimo, verrei a Bergamo”. Riccardo era già un mito. Dopo pochi giorni sarebbe venuto nella sede di Bergamo e lì nacque un rapporto di molti decenni, finito con l’ultima video call del 3 dicembre 2024 in cui abbiamo parlato, per l’ultima volta, delle sue condizioni di salute, della sua serenità nell’affrontare quelli che sarebbero stati gli ultimi giorni di vita.