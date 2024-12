Secoloditalia.it - Attentato a Magdeburgo, chi è il killer del mercatino di Natale. I testimoni: mirava all’area bimbi

Leggi su Secoloditalia.it

Taleb Al Abdulmohsen è il nome dell’re deldiin Germania, arrestato subito dopo il gesto terroristico. Medico, attivista anti-islam, 50 anni di origine saudita, viveva in Germania dal 2006 con un permesso di soggiorno permanente. E’ piombato con una Bmw a noleggio sulla folla dei mercatini di, uccidendo almeno due persone di cui un bimbo piccolo, e ferendone 68, di cui una quindicina in modo grave. “Sono profondamente scioccata dal brutale attacco che ha colpito la folla inerme aldi”. Le parole del premier Giorgia Meloni non appena si è diffusa la notizia dell’verso la folla. “Sono vicina, con tutto il governo, alle famiglie delle vittime, ai feriti e a tutto il popolo tedesco. La violenza non deve avere spazio nelle nostre democrazie”.