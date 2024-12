Tvplay.it - Allegri pronto a tornare in panchina: c’è già un’apertura di massima

Per il tecnico ex Juventus si profila un ritorno innel nostro campionato. Contatti e aperture: si lavora per il futuro.Quando siamo ormai in prospettiva del giro di boa della stagione, il nome di Massimilianoresta tra quelli degli svincolati di lusso. L’ex tecnico della Juventus, dopo il burrascoso addio al termine della scorsa stagione, non ha ancora trovato una nuovasi gode un po’ di riposo, mentre si guarda intorno e osserva in attesa di una, di prestigio naturalmente, che possa consentirgli diin sella.in: c’è giàdi(ANSA) TvPlay.itAl momento, depauperando le potenziali piste estere, in Italia sono poche le panchine prestigiose che si sono o potrebbero liberarsi: off limits per ovvi motivi un ritorno alla Juventus, Inter e Napoli salde nelle mani di Inzaghi e Conte e con il Milan che continua a dare fiducia a Fonseca, l’opzione più realistica è e resta quella della Roma.