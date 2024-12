Anteprima24.it - VIDEO/ Il diesse Fabio Lupo a Punto C: “Il Benevento sta facendo un grande campionato, la flessione può starci”

Tempo di lettura: 2 minutiOspite diC, il focus sulla Serie C di Anteprima 24 il direttore sportivo, che ha analizzato quanto sta succedendo nel girone C dove in testa c’è ildei giovani, davanti a realtà inascesa come Monopoli e Cerignola: “Quello meridionale – ha detto il– è un girone molto equilibrato. Ilsecondo me staun grandissimo. Se pensate al ritardo che ha l’Avellino, peggio ancora il Catania, è facile capire che tipo di stagione stala squadra giallorossa e considerando anche che sta portando avanti un progetto di straordinario livello dove 4-5 undicesimi vengo dal settore giovanile. Sono in ritardo grandi club, basta vedere quanto hanno speso Trapani e Avellino. Alpuòuna certae sicuramente una parte può essere attribuita all’esperienza.