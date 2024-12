Agi.it - Un volantino di cento anni fa svela quando e dove è nato il primo club di tifosi

Leggi su Agi.it

AGI - Èa Salerno ilgruppo organizzato did'Italia. Il suo nome era 'Circolo Salernitani Fieri' e la sua costituzione risale ad almeno il 1921. Lo dimostra un documento recuperato dall'associazione di promozione sociale 'Macte Animo 1919' da un collezionista di Viterbo. Si tratta di unstampato alla vigilia del derby con l'Internaples, disputato il 6 novembre 1921 al Piazza d'Armi di Salerno. Il foglio ingiallito dal tempo, che contiene anche il testo del coro che i supporter della squadra granata del tempo hanno cantato per sostenere i calciatori, porta la firma del 'Circolo Salernitani Fieri',già menzionel volume 'Ultras, gli altri protagonisti del calcio' a cura dello storico Sébastien Louis, come anche nella relazione sulla storia della tifoseria granata, presentata dal professor Carmine Marino, in occasione del convegno nazionale della Società Italiana di Storia dello Sport, che si è svolto a Firenze nel mese scorso.