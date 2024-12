Lettera43.it - Trump sollecita l’Ue a comprare più gas e petrolio, oppure «sono dazi a tutto spiano»

Il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald, ha minacciato l’Unione europea di imporre nuovicommerciali se non ridurrà il suo deficit commerciale con gli Usa aumentando gli acquisti die gas. «Ho detto all’Unione europea che devono ridurre il loro enorme deficit con gli Stati Uniti con l’acquisto su larga scala del nostroe gas. Altrimenti,!!!», ha scrittosul suo social Truth.La Commissione europea si dice aperta al dialogoDopo l’invasione russa dell’Ucraina,rappresenta il principale mercato per le esportazioni energetiche statunitensi, con il blocco che ha acquistato il 47 per cento di gas liquido liquefatto e il 17 per cento delamericano nel primo trimestre del 2024. Tuttavia, l’aumento delle esportazioni potrebbe far salire i prezzi del gas negli Stati Uniti fino al 30 per cento, secondo uno studio governativo recente.