Ilgiorno.it - Tragedia a Monza: Moallem Messaouda muore in un incendio domestico

L’hanno trovata nel suo letto, come se fosse ancora addormentata. Forse potrebbe non essersi nemmeno accorta di quanto stava accadendo, 70 anni, la donna di origine algerina morta ieri mattina nel suo appartamento alle case popolari di via Tiziano Vecellio 13. Quando i vigili del fuoco sono riusciti a entrare, il suo appartamento era avvolto ormai dalle fiamme e la donna era semi-carbonizzata, anche se il decesso era avvenuto con ogni probabilità molto prima. Lo chiarirà comunque dopo l’autopsia disposta dal magistrato di turno. Un incidentedagli esiti tragici ieri mattina presto ha risvegliato amaramente un caseggiato alla periferia di. Accade tutto al quartiere San Donato, in via Vecellio 13, dove ci sono sei palazzine in mattoni rossi, ciascuna di tre piani.