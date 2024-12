Ilrestodelcarlino.it - Sequestrato mezzo milione di euro a un imprenditore ittico di Rovigo

, 20 dicembre 2024 –dia undi. L’uomo, un 39enne polesano, era stato sottoposto ad una verifica fiscale nel 2015: i finanzieri non solo avevano scoperto che non aveva presentato le dichiarazioni dei redditi e dell'Iva per l'anno d'imposta 2013, ma aveva addirittura fatto sparire la contabilità aziendale, così da rendere difficoltosa la ricostruzione della base imponibile societaria. Per questo i baschi verdi avevano denunciato l'amministratore della società per omessa dichiarazione dei redditi ed occultamento o distruzione delle scritture contabili. La procura diha condannato l’e ha incaricato i finanzieri di procedere alla esecuzione della confisca del profitto del reato per un totale di 518.420