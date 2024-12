Sport.quotidiano.net - Roma: in Coppa Italia autorità e un pizzico di fiducia, risultato che può dare spinta

19 dicembre 2024 - Una partita importante più per il morale che le possibilità future, o almeno questo è lo stato attuale delle cose. Lasupera con un netto 4-1 la Sampdoria negli ottavi di finale die si guadagna la possibilità di affrontare il Milan di Paulo Fonseca nel turno successivo. La partita si giocherà a febbraio in casa dei rossoneri, con in palio un posto tra le prime quattro della competizione e la possibilità di continuare a inseguire il trofeo e una chance di entrare nella prossima Europa League. Il successo matura già nella prima mezz'ora di gara, con la doppietta di Dovbyk e la rete di Baldanzi. Nel secondo tempo Yepes prova a riaprire la gara, ma ci pensa il colpo di testa di Shomurodov a chiudere poco dopo la partita una seconda volta, arrivando così alconclusivo.