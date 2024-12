Lanotiziagiornale.it - Putin vendica l’attentato ucraino a Mosca bombardando tutta l’Ucraina e viene insultato da Zelensky: “È pazzo, vuole solo uccidere”

Dopoportato a termine dai servizi segreti ucraini dello SBU a, in cui ha perso la vita l’alto generale russo Igor Kirillov, il leader russo Vladimiraveva preannunciato una “dura reazione”. Questa, come promesso, c’è stata ed è stata particolarmente violenta. Per ore, inhanno risuonato le sirene di allarme, con i missili russi che hanno colpito diverse aree dell’ex repubblica sovietica.Non è stata risparmiata neanche la capitale Kiev, su cui, secondo il capo dell’amministrazione militare Sergey Popko, sono piovuti diversi missili, tra cui i temibili Kinzhal e Iskander/KN-23, che hanno causato “un morto e nove feriti”. Drammatica anche la situazione nella città meridionale di Kherson, dove ci sono stati altri due morti e decine di feriti. Colpita anche Kryvy Rih, dove i missili hanno “parzialmente distrutto due piani di un edificio residenziale e più di venti veicoli”, causando il ferimento di sei persone, tra cui una ragazza di 15 anni.