Programmazione Italia 1 cosa vedere oggi in diretta tv e streaming

Stai cercando ladi1 di? Se così sei nel posto giusto, di seguito troverai la guida tv di1 per l’intera giornata di. Vi ricordiamo che il palinsesto è visionabile sia inche inattraverso la piattaforma Mediaset Infinity. Su quest’ultima inoltre potretele repliche dei programmi diUno.In questo approfondimento invece potete trovare latv di stasera di tutti i canali. Programmi1 di, 20 Dicembre 2021Mattina06:42 - ChipsDue studenti, grazie alla tecnologia moderna, mettono in atto una serie di furti servendosi di un mini laser che acceca e confonde le vittimeVISIONE ADATTA A TUTTI07:37 - ChipsJon e Ponch hanno l'incarico di "raffreddare gli spiriti" a dei giovani punk che sfogano la loro violenza con la provocazione e la rissa VISIONE ADATTA A TUTTI08:34 - Law & Order: Special Victims UnitAlcuni casi di stupro nel Bronx e a Manhattan fanno pensare a un unico stupratore seriale, ma c'e' qualche non convince l'Unita' Speciale PUO' NUOCERE AI MINORI09:29 - Law & Order: Special Victims UnitLa cugina si rivolge a Kat per una violenza subita al primo appuntamento con un ricco magnate PUO' NUOCERE AI MINORI10:27 - C.