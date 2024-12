Pianetamilan.it - Milan, Scaroni: “In Serie A nessuno investe come noi. Ai tifosi dico…”

Paolo, presidente del, è stato ospite di 'Goal Economy' su RadioA intervistato dal giornalista Marco Bellinazzo. Tra i ricavi del club, ilFuturo, una promessa aie il punto sul nuovo stadio rossonero. Ecco le sue parole sul tema investimenti, il bilancio e una promessa ai. "Sono arrivato alnel 2017consigliere. La sostenibilità finanziaria è una non scelta è obbligatoria per vincere. Sennò la UEFA ti penalizza. Attraverso la sostenibilità siamo la società inA che ha investito di più. Poi i risultati magari non si vedono. AttraversoFuturo facciamo una grande scommessa sui giovani, che ci costa svariati milioni, ma è un investimento del quale siamo sicuri. Io sono fiducioso, siamo qui per vincere. Abbiano fede i, noi pensiamo solo a vincere le partite".