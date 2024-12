Tvzap.it - “Masterchef”, la figlia vip concorrente in incognito: ma finisce male per lei

News tv. MasterChef, la figlia vip concorrente in incognito: ma finisce male per lei. MasterChef Italia è un programma televisivo italiano di genere talent show e culinario, versione italiana del format britannico in onda nel 2011 su Cielo e dal 2012 su Sky Uno. Tra i concorrenti della nuova edizione anche la figlia di un Vip, la quale si sarebbe presentata in incognito. Ecco che cos'è successo.

MasterChef, la figlia di Claudio Amendola tra i concorrenti. Durante l'ultima puntata delle selezioni dei concorrenti di MasterChef 14, andata in onda il 19 Dicembre 2024, in mezzo agli aspiranti chef si è nascosta anche la figlia di un famoso Vip, ovvero Alessia Amendola, figlia dell'attore Claudio.