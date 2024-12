Ilrestodelcarlino.it - Maltempo in Emilia Romagna, non solo neve: tutti i disagi

Bologna, 20 dicembre 2024 – L’ondata diche ha interessato l’negli ultimi giorni, non ha portato con séi paesaggi imbiancanti dalla, sia a bassa quota sia sull’Appennino. Forti, legati soprattutto alla circolazione, con camion bloccati e auto in difficoltà, soprattutto per chi ancora non si era adeguato agli pneumatici da. Danni ecausati dal: le foto Il peso dellabagnata ha provocato alcuni blackout nel Modenese, ma in maniera molto più limitata che la scorsa settimana. Burrasca forte e mareggiate Ine lungo la costa, dove a causa delle correnti sono state abbattute diverse piante, hanno tirato venti di burrasca forte (tra i 74 e gli 88 chilometri orari). Una burrasca moderata (tra i 62 e 74 chilometri orari) ha interessato la fascia centrale della regione e i rilievi occidentali.