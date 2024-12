Ilrestodelcarlino.it - Laura Shtrezi vince un premio a Bergamo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Una bella notizia per l’istituto Bonifazi-Corridoni. La studentessa, che frequenta il quarto anno dell’indirizzo "Moda influencer social media marketing web", ha vinto la settima edizione del "in ricordo di Maria Riboli",Nazionale Design di Moda, a cui hanno partecipato quaranta istituti di tutto il Paese. L’allieva si è classificata prima e ha ricevuto una borsa di studio di mille euro, consegnati nella sala consiliare del comune di. Il, indetto dall’istituto di istruzione superiore Caterina Caniana richiedeva ai partecipanti di presentare la progettazione di una collezione sul tema: "Non esiste un ideale di bellezza"., con la sua proposta che si intitolava "Be real", ha centrato perfettamente l’obiettivo e "si è distinta – recitano le motivazioni del- per un’ottima e piena interpretazione del progetto raggiungendo un eccellente livello di creatività e originalità nella presentazione, nella capsule e nelle schede tecniche.