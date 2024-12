Secoloditalia.it - In manovra 16 miliardi di euro alla famiglie: bonus bebè, contributi per lo sport, “Carta dedicata a te”

A poche ore dal voto di fiduciaCamera sulla, i giochi sono fatti. Lo sforzo del governo a tutela delleè documentato dai numeri. Dalconferma delpsicologo, passando per il contributo per lodei più piccoli e quello per l’acquisto di beni di prima necessità. La legge di Bilancio – spiega la ministra Eugenia Roccella – assegna alle, “tra interventi diretti e indiretti, circa 16di”. Gli stanziamenti previsti sono destinati soprattutto allecon redditi bassi.In16per letra interventi diretti e indirettiI neogenitori potranno usufruire di unda 1.000per i nati nel 2025. Una misura una tantum solo per il 2025 e solo percon Isee fino a 40 mila. Confermato anche per il 2025 ilnido per figli fino a 3 anni previsto per strutture pubbliche o private o per l’assistenza a casa.