Ilgiorno.it - Frontalieri, continua il braccio di ferro sulla Tassa della salute. Pressing sui lavoratori: autodenunciatevi

Leggi su Ilgiorno.it

Como – Ironiasorte per una volta è la Svizzera ad essere dalla parte deicontro l’Italia. Tutta colpa, o merito a seconda dei punti di vista,’ o ‘sanitaria’ che dir si voglia inserita nella legge di Bilancio 2024 e rimasta finora inapplicata perché gli svizzeri si rifiutano di fornire l’elenco deisoggetti d’imposta. È stata fumata nera anche al termine dell’ultimo incontro bilaterale che si è svolto a Roma il mese scorso, il rifiuto non è solo un favore aima il tentativo di tutelare l’integrità dell’accordo siglato nel 2023 tra i due Paesi che tocca, oltre al lavoro, anche temi delicati dal punto di vista fiscale. Non potendo acquisire gli elenchi deida Berna a Roma hanno deciso di aggirare l’ostacolo mettendo sotto pressione gli stessi, attraverso un emendamento inserito nella legge di Bilancio, questa volta quella del 2025, che prevede la dichiarazione obbligatoria di tutti i soggetti interessati con la minaccia, nel caso in cui la dichiarazione venga omessa, di raddoppiare il prelievo.