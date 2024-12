Lanazione.it - Firenze, torna il laboratorio alla scoperta delle pietre preziose delle Cappelle Medicee

, 20 dicembre 2024 -al Museo- sabato 21 e 28 dicembre e sabato 4 gennaio alle ore 11 - ildidattico "In viaggio con ledure", dedicato ai bambini e ragazzi dagli 8 ai 10 anni. Un’avventuradei marmi, dei graniti esemiche decorano la Cappella dei Principi e che arrivano dall'Europa, dal bacino del Mediterraneo, dall’Africa del Nord fino al vicino Oriente, permettendo di esplorare anche la storia di una tecnica decorativa raffinatissima e sfarzosa che ha resofamosa in tutto il mondo, dal Cinquecento fino ad oggi: il ‘commesso didure’. La Cappella dei Principi è un grandioso edificio ottagonale dedicatomemoria dei granduchi della famiglia Medici. Il suo interno è rivestito da marmi edure che decorano le pareti con colori brillanti e variegati, come un tessuto prezioso.