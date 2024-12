Tvzap.it - Entra a scuola e accoltella maestra e alunni: è panico

Orrore nella mattinata di oggi, venerdì 20 dicembre 2024, in unaelementare. Secondo quanto riferiscono i media, un ragazzo avrebbe aggredito una classe di studenti e l’insegnante. La questura ha reso noto che l’attacco è avvenuto attorno alle 9:50 di questa mattina e ha confermato che l’aggressore “ha ferito unae alcuni”. Il bilancio è tragico. (Continua dopo le foto)Leggi anche: Marito e moglie trovati morti in casa: emerge una terribile ipotesiLeggi anche: Terremoto in Italia questa mattina: la zona colpita dal sismaCroazia, attacco in unaelementareLa tragedia ha avuto luogo in unaelementare di Zagabria, la capitale della Croazia. Un uomo armato di coltello ha fatto irruzione nella Precko Elementary School, aggredendoe insegnanti.