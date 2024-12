Quifinanza.it - Daniela Santanchè indagata per il fallimento di Ki Group, accusa di bancarotta fraudolenta

Leggi su Quifinanza.it

La ministra del Turismosarebbepernell’ambito dell’inchiesta suldi Ki, azienda di cui è stata rappresentante legale tra il 2019 e il 2021 e che controllava varie società di produzione di cosmetici naturali e altre merci biologiche.Kiè in liquidazione da gennaio 2024, su richiesta del tribunale di Milano che ne ha decretato il. La senatrice di Fratelli d’Italia è giàta di falso in bilancio e truffa aggravata in un’altra inchiesta suldi un’azienda, la casa editrice Visibilia.anche per KiStando a quanto riportato in esclusiva dal quotidiano La Stampa, da più di un anno la procura di Milano avrebbe iscritto nel registro degli indagati, per ildell’azienda Ki, la ministra del Turismo