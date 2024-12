Napolipiu.com - Corvino: “Vi spiego perché Dorgu non andrà al Napoli”

Il direttore dell'area tecnica del Lecce fa il punto sul mercato di gennaio: tre ruoli da rinforzare e la linea sui big. Pantaleo Corvino fa chiarezza sul futuro di Patrick Dorgu e sulle strategie di mercato del Lecce. Il direttore dell'area tecnica giallorossa, intervenuto in conferenza stampa insieme al ds Trinchera, ha risposto alle voci sul forte interesse del Napoli per l'esterno danese. "Il mercato invernale è diverso da quello estivo, ha i suoi tempi e regole facilmente intuibili: è un mercato di riparazione. Chiedo però a tutti: quale club può cedere a gennaio un giocatore titolare che sta facendo bene? Tutti scrivete che il Napoli vorrebbe Dorgu, però per noi è un giocatore importante che sta giocando titolare, quindi non ce ne priviamo", ha dichiarato il dirigente salentino.