Contributi 2025 allo sport | salgono tennis nuoto e volley Calano le risorse per il calcio

Leggi su Sportface.it

Merito, ma anche promozioneiva ed efficienza. Sono i criteri alla base dell’assegnazione delleagli organismiivi italiani, deliberata oggi dal Cda die Salute S.p.A.. Quest’anno, ai 280 milioni previsti come contribuzione ordinaria, si aggiungono lederivanti dalle entrate fiscali per un totale di 343,7 milioni di euro, 15 dei quali destinati a progetti per la praticaiva, mentre altri 1,5 milioni andranno a progetti di efficientamento gestionale. Crescita del 15% deipere padel (14 milioni), ginnastica (10 mln), vela (6.5 mln),tavolo (3.5 mln), triathlon (3.2 mln), biliardo (1 mln) e kombats (716.000). Sale anche il(16,8 mln, +13.91%), come canoa kayak (5.3 mln, +12.46%), taekwondo (5.2 mln, +11.42%), pentathlon moderno (4.