Lanazione.it - Bruciano due auto in centro storico. Paura e fiamme alte in via Bartolo

Leggi su Lanazione.it

nei pressi delloRed Zone di Casa del Diavolo. Il capannone che per decenni ha ospitato le serate di uno dei club più famosi non solo d’Italia, da anni è ormai vuoto. Chiuse le danze, in attesa di progetti di riconversione, la struttura è rimasta lì a ricordare ai tanti appassionati quello che era stato un tempo: il luogo di divertimento per eccellenza, punto di ritrovo degli appassionati della musica house che raggiungevano il club ogni sabato. Un luogo leggendario, ma anche spesso e volentieri, in passato aldi polemiche, tornato alla ribalta una quindicina di anni fa per la morte drammatica di una ragazza dopo essere uscita da una serata. Ieri, quel capannone è lambito dalleprovenienti da un altro edificio adibito a magazzino, adiacente all’ex discoteca. Intorno alle 6.