Zonawrestling.net - AEW: Kenny Omega potrebbe tornare a Worlds End

Leggi su Zonawrestling.net

non lotta da ormai un anno a causa di diversi problemi fisici tra cui la diverticolite. Il canadese farà il suo ritorno sul ring in Giappone in occasione dell’evento Wrestle Dynasty del 5 gennaio, quando affronterà Gabe Kidd. Tuttavia, potremmo vederloin AEW prima di questo suo impegno in Giappone.Ritorno vicino?Secondo quanto evidenziato da Fightful Select, Tony Khan ha autorizzatosul ring in Giappone ad inizio gennaio anche in un’ottica di consolidamento dei rapporti e della collaborazione con la NJPW. Tuttavia, il canadesefar ritorno in AEW prima della sua apparizione in Giappone. Secondo le ultime indiscrezioni, la AEW sta valutando il suo ritorno in occasione del ppvEnd del 28 dicembre. Un segnale in questo senso sembra arrivare anche dal video mandato in onda durante l’ultimo episodio di Dynamite con protagonista proprio