Metropolitanmagazine.it - USA nel caos dopo che Trump boccia accordo bipartisan anti shutdown

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Il presidente eletto degli Stati Uniti Donaldha respinto l’che nei giorni scorsi i parlamentari del suo partito, i Repubblicani, avevano trovato con i Democratici per evitare il cosiddetto, cioè la sospensione di tutte le attività non essenziali del governo federale. L’, che deve essere approvato dal Congresso entro venerdì sera, prevede una serie di misure economiche per permettere di mantenere il governo finanziato fino a metà marzo, oltre a più di 100 miliardi di dollari in aiuti in caso di calamità naturali. L’ultimoera durato 35 giorni, tra il 2018 e il 2019., ora cosa potrebbe succedereUSA nele ad un passo dalloche Donaldhato l’raggiunto dai leader del Congresso per evitare una chiusura parziale del governo questo fine settimana, insistendo affinché i legislatori straccino l’e approvino una legge più snella e meno onerosa.