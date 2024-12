Ilrestodelcarlino.it - Ultimo Natale del Club Scherma Jesi in Via Solazzi: verso una nuova era

L’delin Via. Giornata storica martedì 17 dicembre 2024 per ilcaro al maestro Triccoli e al presidentissimo Alberto Proietti Mosca (un altro destinato al Guinnes dei primati come il dirigente di società che ha vinto più medaglie olimpiche nella storia del fioretto femminile a livello interplanetario). Martedì scorso, secondo tradizione perpetrata, anno più anno meno, da mezzo secolo si è svolta la Festa di. Dal prossimo dicembre, se tutto andrà come previsto, la location della festa che precede il boom delle feste di fine anno si sposterà di poche centinaia di metri, Via delle Nazioni dove qualche giorno prima della fine del mese di gennaio dovrebbe essere inaugurata la, più moderna e si spera col trascorrere degli anni altrettanto gloriosa, mega galattica struttura destinata ai futuri campioni dellanazionale.