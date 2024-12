Tpi.it - Tronchetti Provera: “La crisi dell’automotive deriva dalle scelte ideologiche e irrealistiche dell’Ue”

Leggi su Tpi.it

“In Europa sono state fatteestreme in modo ideologico e non realistico”. Così Marco, vicepresidente esecutivo e amministratore delegato di Pirelli, descrive lacontinentale del settore automotive, alle prese con le complessità della transizione all’elettrico.Il numero uno del colosso dei pneumatici è perplesso rispetto alla decisionedi vietare dal 2035 la vendita di auto nuove a combustione: “Nessuno ha analizzato i costi, i tempi, la sostenibilità sociale di questa transizione”, dice in un’intervista al Sole 24 Ore .“L’industria dell’auto – osserva – ha dovuto adeguarsi facendo enormi investimenti nell’elettrico, in una Europa che non ha alle spalle fonti proprie di materie prime e componenti tecnologiche, come le batterie, competitive con quelle di altre regioni del mondo come la Cina.