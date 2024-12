Time Records celebra 40 anni di successi

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 19 dic. (askanews) – Tutti alla corte di Giacomo Maiolini: il 6 dicembre la grande festa con ospiti ed artisti nazionali ed internazionali. Il 2024 segna un traguardo storico per la, che40di attività come una delle etichette discografiche indipendenti più influenti d’Italia e del mondo. Per tutto l’anno, una serie di eventi straordinari hanno omaggiato il percorso dell’etichetta e il suo fondatore, Giacomo Maiolini,ndo idel passato e aprendo le porte a nuove sfide per il futuro. Durante lezioni, Giacomo Maiolini ha condiviso la storiae il suo straordinario viaggio personale nel mondo della musica. Fondatore dell’etichetta nel 1984, Giacomo Maiolini è oggi riconosciuto come una figura chiave nel panorama discografico internazionale.