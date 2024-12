Tpi.it - Svolta in Ucraina, Zelensky ammette: “Non abbiamo la forza di riconquistare tutti i territori occupati dalla Russia”

Il presidente Volodymyrha riconosciuto che l’non ha la capacità militare necessaria pera partire dal 2014, quando Mosca annesse unilateralmente la Crimea, facendo intuire un’apertura di Kiev ai colloqui per una tregua.In un’intervista al quotidiano francese Le Parisien,ha comunque chiarito che Kiev non riconoscerà formalmente il controllo russo su alcuno ucraino. “Legalmente, non possiamo rinunciare ai nostri. È proibitocostituzione”, ha spiegato il presidente ucraino. “Ma non usiamo parole così forti. Lacontrolla effettivamente parte del nostroo oggi”.Da ieri il presidente ucraino si trova a Bruxelles per incontrare gli alleati dell’Ue e della Nato, in vista del ritorno, previsto tra un mese, di Donald Trump alla Casa bianca.