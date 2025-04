Quotidiano.net - Agli Usa conviene che Meloni torni a casa con un successo

Leggi su Quotidiano.net

De Robertis Sulle montagne russe, nel senso di luna park e non di Putin. Una settimana fa il viaggio di Giorgiaa Washington pareva una montagna da scalare, appunto, poi la situazione si era rasserenata mentre ieri tutto è tornato a complicarsi. La prima a esserne cosciente è la stessa premier, che non si sa per scaramanzia o perché realmente preoccupata, non ha potuto dire di meglio che “faremo del nostro meglio“. La trasferta allaBianca, la prima di un capo di governo europeo dopo “il giorno della liberazione“, torna a essere così per Giorgiaun viottolo molto stretto, un rischio più che un’opportunità. Incassato il via libera di Ursula von der Leyen e schivata l’accusa di andar là a fare gli affari propri (italiani), ecco che l’ultima porta sbattuta in faccia dal presidente Usa alla Ue non facilita l’incontro.