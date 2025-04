Lanazione.it - Il sogno del pastore Caterina: “Voglio proteggere greggi e lupi”

Pratovecchio (Arezzo), 16 aprile 2025 – Vuol fare il, ma anche salvare i. Sono queste le intenzioni che sembrano paradossali con cuiBlasi, 30 anni di Arezzo, si è iscritta alla scuola per pastori del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi. Non è un’impresa impossibile, perché nell’area protetta le due cose convivono da tempo. L’ente infatti da anni fornisce e mantiene, alle aziende che allevano ovini, cani da guardiania, che allontanano isenza il bidi ucciderli. Un progetto di successo, importato anche in altre zone, che vede la convivenza tra predatori e pastorizia sostenibile.Blasi è laureata in Scienze faunistiche e la sua grande passione per il lupo è nata quando era una bambina e viveva a Palazzo del Pero. “Da piccola mi dicevano che, se non avessi fatto la brava, mi avrebbero fatto mangiare dal lupo - dice - Ma io fin da bambina sono sempre stata con gli animali soprattutto cani, e questa vicinanza mi ha fatto stare in pace anche con il mondo selvaggio, scoprendo che qui c’è un’armonia che spesso non c’è nei consessi umani”.