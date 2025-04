Linkiesta.it - Per sentirsi come Gary Cooper: viaggio tra le bellezze dell’Art Déco tra cinema, teatri e le prime scale mobili

Leggi su Linkiesta.it

Tutto ha avuto inizio all’Esposizione Internazionale di Arti Decorative e Industriali Moderne di Parigi del 1925. È lì che nasce l’Art, un gusto che determina in pochi anni il senso del bello in tutta Europa, per poi approdare negli Stati Uniti. Il gustoè la moda, l’arte decorativa, l’arredamento, e poi anche l’architettura del tempo, diventa l’emblema di un’epoca, quella ironica, dirompente e fantasiosa degli anni compresi tra le due guerre mondiali. E se Parigi può definirsi la capitale, Bruxelles diventa la città art(con il monumento più grande del mondo), ma non mancano gli esempi anche in altri paesi. Se all’Italia abbiamo dedicato un precedente itinerario in occasione della mostra attualmente in corso a Palazzo Reale di Milano, qui proponiamo un piccolotra Francia, Belgio e Olanda, un assaggio del gustooltre confine.