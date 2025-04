Ilgiorno.it - Pioltello e la rinascita del Satellite: in uno dei 40 casermoni in vendita 34 appartamenti a prezzi calmierati

Leggi su Ilgiorno.it

Una lunga opera di rigenerazione urbana e sociale guidata dalle istituzioni, con una banca come partner, Intesa Sanpaolo. Dagli sgomberi alla, alarrivano i primi inquilini del nuovo corso: studenti, suore, coppie, associazioni, per loro 34 case in housing sociale, delle 456 sgomberate nell’immensa opera di ritorno alla legalità avviata dalla regia condivisa nel lontano 2016.Alleanza pubblico-privato per il quartiere multietnico di, a 16 chilometri dal Duomo, dove si parlano più di 100 lingue.ristrutturati, palazzi con facciate nuove, cortili e cantine rimessi in ordine. Un sogno per chi era abituato alla babele che fra spaccio e sub affitti ha inghiottito tante vite. Un ritorno alla normalità in un pezzo dei 40costruiti negli anni Settanta per essere un quartiere modello e via via degradato.