Linkiesta.it - Cosa scegliere per brindare a Pasqua

Leggi su Linkiesta.it

«Io già sento primaverache s’avvicina coi suoi fiori:versatemi presto una tazza di vino dolcissimo».Lo scriveva circa 2500 anni fa Alceo, poeta greco, e la sua lirica non ha perso nei millenni una virgola della sua bellezza e della sua verità: quando il mondo fiorisce nella nuova stagione un brindisi è il modo migliore per celebrare la natura. Eè la festa del risveglio, ma non basta: lacristiana è intimamente legata al vino, quel sangue di Cristo che per i credenti ha redento l’umanità, così come legata al vino è la ritualità dellaebraica. Ma al di là di ogni valore spirituale e di ogni riferimento culturale, il vino non può mancare sulle nostre tavole nei giorni di festa. Che si abbini al tanto discusso agnello o a un menu a prova di vegetariano, che sia rosa come i fiori di primavera, che sia frizzante come un giorno di allegria o che sia dolcissimo come quello desiderato da Alceo: tutto vale, purché il vino sia buono.