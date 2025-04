Lanazione.it - Botte tra tifosi, in arrivo altri Daspo. Stadio vietato per sette ultras

La Spezia, 16 aprile 2025 – Una partita infinita, almeno per quanto riguarda i provvedimenti extracampo. Il derby tra Spezia e Reggiana dello scorso 5 ottobre è finito per mesi sotto la lente della questura spezzina che ha lavorato per completare l’identificazione dei protagonisti dello scontro avvenuto prima del match tra sostenitori locali e i reggiani venuti a contatto in via Aldo Ferrari. La raffica di, il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, già emessi nei giorni successivi agli scontri a firma del questore Sebastiano Salvo non si era ancora conclusa.Il personale della polizia ha proseguito nelle indagini che hanno portato all’emissione diprovvedimenti a carico deireggiani. Per quattro l’interdizione dalle manifestazioni sportive è della durata di un anno, un altro due anni e per due sarà di cinque anni in considerazione della recidiva.