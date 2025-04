Lanazione.it - Botte agli operai sindacalizzati, uno degli agguati davanti alla casa di un dipendente a Quarrata

Leggi su Lanazione.it

(Pistoia), 16 aprile 2025 – Veri e propri pestaggi,punitivi per mettere a tacere quegliche avevano osato ribellarsi, contestando le irregolarità sulle buste paga, e addirittura rivolgendosi ai sindacati. Una guerra per schiacciare i più deboli, i dipendenti della ditta Acca di Seano, a conduzione cinese. Gli episodi più gravi avvennero tra la primavera 2023 e marzo 2024. Uno di questi sottodi uno pakistano della ditta che viveva a, Zaka, 26 anni, che si era da poco iscritto al Si Cobas (oggi Sudd Cobas), e in cui rimase coinvolto anche un collega: era l’8 agosto 2023. Le indagini su quei fatti hanno portato a nuovi sviluppi: quattro gli stranieri che sono stati raggiunti ieri da misure cautelari nell’ambito dell’inchiesta nata nel contesto della cosiddetta ’guerra delle grucce’ su una grave situazione di sfruttamento lavorativo, connesso a episodi di violenza e intimidazione.