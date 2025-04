Ilgiorno.it - Sanità da rilanciare, dal San Paolo al Buzzi: agli ospedali 202 milioni e undici robot tuttofare

Leggi su Ilgiorno.it

Milano – Vale 202di euro la delibera approvata ieri dalla Giunta regionale per lalombarda. Tra gli interventi per i quali sono previsti finanziamenti ce ne sono alcuni particolarmente rilevanti perché riguardano grandimilanesi nonché l’Agenzia Regionale di Emergenza e Urgenza (AREU), oppure perché necessari alle Olimpiadi Invernali del 2026, quelle di Milano e Cortina, o, ancora, perché consentono l’acquisto di nuove macchine diagnostiche, soprattutto di nuove TAC in sostituzione di quelle obsolete. Una delibera alla quale si aggiunge l’informativa alla Giunta con la quale lo stesso Guido Bertolaso, assessore regionale al Welfare, ha fatto sapere che nel mese in corso sarà assegnata una prima tranche di 11 nuovi sistemiici a 9 Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST).