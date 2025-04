Ilgiorno.it - Il rider Influence senza giustizia, negato l’accesso al fondo per le vittime: “Fu investito apposta”

Milano – La Procura di Milano ha chiesto l’archiviazione dell’inchiesta, e anche sul fronte del risarcimento perè arrivata una doccia fredda, sotto forma di una risposta kafkiana ricevuta dal suo legale, l’avvocato Luigi Vitali. Ilnigeriano di 31 anni,sulla pista ciclabile di corso Venezia la sera del 29 novembre 2022 da una persona alla guida di una minicar, che poi è fuggita, non ha diritto ad accedere aldi garanzia per ledella strada, istituito anche con lo scopo di risarcire ledi incidenti quando l’autore resta ignoto o quando è privo di copertura assicurativa. “Come da verbali autorità in nostro possesso – è la stringata comunicazione della compagnia assicurativa che si è occupata della pratica – il fatto non rientra nella normale circolazione stradale ma trattasi di investimento volontario, per il quale reato non è prevista la gestione a carico del”.