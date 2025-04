Tutto.tv - Programmazione Canale 5, cosa vedere oggi in diretta tv e streaming

Stai cercando ladi5 di? Se così sei nel posto giusto, di seguito troverai la guida tv di5 per l’intera giornata di. Vi ricordiamo che il palinsesto è visionabile sia inche inattraverso la piattaforma Mediaset Infinity. Su quest’ultima inoltre potretele repliche dei programmi dicinque.In questo approfondimento invece potete trovare latv di stasera di tutti i canali. Programmi5 di, 16 Aprile 2021Mattina07:59 - TG5Le notizie piu' importanti nazionali e internazionali, con approfondimenti e rubriche, a cura della redazione giornalistica di508:42 - Mattino Cinque NewsIncon i fatti di cronaca, politica, spettacolo e gossip Conducono Francesco Vecchi e Federica Panicucci10:52 - Tg5 ore 10Appuntamento con le notizie piu' importanti, nazionali ed internazionali, a cura della redazione giornalistica di511:00 - ForumLa nuova edizione di Forum, in cui i contendenti affidano il loro contrasto al giudizio di un giudice arbitro Conduce Barbara Palombelli12:58 - TG5Le notizie piu' importanti nazionali e internazionali, con approfondimenti e rubriche, a cura della redazione giornalistica di513:40 - The couple - Una vittoria per dueL'appuntamento quotidiano con il reality game condotto da Ilary Blasi13:45 - Beautiful - PrimaTvLi ha scoperto che la nipote Luna e' stagista alla Forrester e ha una reazione molto negativa, legata a sua sorella Poppy con la quale ha un rapporto conflittualeVISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTOPomeriggio13:45 - Beautiful - PrimaTvLi ha scoperto che la nipote Luna e' stagista alla Forrester e ha una reazione molto negativa, legata a sua sorella Poppy con la quale ha un rapporto conflittualeVISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO14:13 - Tradimento - PrimaTvSezai va a trovare Umit in ospedale e trova Guzide che dorme sul divano accanto a lui: Umit lo ringrazia dal profondo del cuore per aver mediato tra lui e sua sorellaVISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO14:45 - Uomini e donneDating show condotto da Maria De Filippi alla sua dodicesima edizione Uomini e donne in cerca dell'anima gemella; c'e' chi siede al trono e c'e' chi corteggia!16:07 - Amici di MariaAppuntamento quotidiano con i talenti di Amici che si preparano per la prossima puntata serale Tra confronti, riflessioni e prove arrivano nuovi guanti di sfida16:43 - The couple - Una vittoria per dueL'appuntamento quotidiano con il reality game condotto da Ilary Blasi16:50 - The Family - PrimaTvCihan uccide Tolga con la complicita' di Ilyas e la figlia di questo, Serap Mentre Aslan decide di liberare Devin e di divorziare, Yagmur viene rilasciata dalla poliziaQUESTO PROGRAMMA E' SOTTOTITOLATO17:04 - Pomeriggio 5Myrta Merlino conduce la nuova edizione del talk show pomeridiano dedicato ai temi attualita' e cronaca con collegamenti e ospiti in studio18:43 - Avanti un altroPaolo Bonolis ritorna per la quattordicesima stagione alla guida del preserale piu' bizzarro ed imprevedibile della tv affiancato da Luca Laurentis Tra le novita' Flavia Vento19:38 - Tg5 anticipazione,19:53 - Tg5 Prima PaginaSintesi delle principali notizie del giornoPrima serata19:53 - Tg5 Prima PaginaSintesi delle principali notizie del giorno20:01 - TG5Le notizie piu' importanti nazionali e internazionali, con approfondimenti e rubriche, a cura della redazione giornalistica di520:39 - Striscia la notizial tg satirico che monitora l'attualita' attraverso inchieste e segnalazioni Conducono Michelle Hunziker e Gerry Scotti21:38 - Tutto quello che ho - PrimaTvI genitori di Camilla procedono nelle indagini su binari opposti Lavinia prende una strada piu' emozionale, Matteo e' fissato su KevinQUESTO PROGRAMMA E' SOTTOTITOLATO23:47 - TG5Le notizie piu' importanti nazionali e internazionali, con approfondimenti e rubriche, a cura della redazione giornalistica di5Seconda serata23:47 - TG5Le notizie piu' importanti nazionali e internazionali, con approfondimenti e rubriche, a cura della redazione giornalistica di500:33 - La vita facileCommedia - La rivalita' in amore mette a dura prova l'amicizia tra Luca e Mario, due medici che vivono in Kenia Con V Accorsi e P.