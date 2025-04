Ilgiorno.it - Aggressione e rapina in strada. Sos sicurezza

Leggi su Ilgiorno.it

MORTARA (Pavia) Stava percorrendo a piedi corso Josti a Mortara quando è stato avvicinato da un individuo di origine nordafricana che, impugnando un coltello, gli ha intimato di consegnargli lo smartphone che aveva in mano e poi si è dileguato a piedi per le strade del centro facendo perdere le sue tracce. L’episodio è avvenuto venerdì. Ieri i carabinieri di Mortara hanno identificato e denunciato perB.B., 23 anni, marocchino, in Italia senza fissa dimora. A lui i militari del tenente colonnello Paolo Banzatti, che comanda la Compagnia dei carabinieri di Vigevano, sono arrivati grazie alla minuziosa descrizione che ne ha fornito la vittima e all’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza sia del Comune che dei privati della zona. Ma che il problema dellaa Mortara sia di assoluta attualità è confermato anche da un altro episodio, avvenuto sabato ai danni di una 51enne che vive in città e che, mentre percorreva via Belvedere nel quartiere di San Pio, è stata avvicinata da due nordafricani uno dei quali, armato di coltello, l’ha aggredita.