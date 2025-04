Lanazione.it - Misure cautelari dopo le botte agli operai, Sudd Cobas: “Noi messi alla gogna, ora sia fatta chiarezza”

Prato, 16 aprile 2025 –mesi di denunce e procedimenti giudiziari che hanno colpito sindacalisti ein sciopero, la Procura di Prato ha avviato un’indagine sulle violenze subite dai lavoratori della Acca srl. A sottolinearlo sono i, che in una nota parlano di una svolta attesa da tempo: “Finalmente la Procura batte un colpo sulla vicenda Acca. E lo fa, almeno stavolta, nella direzione giusta”, dicono. Il sindacato denuncia come, fino a oggi, “mentre si consumava un’escalation di violenza contro chi rivendica diritti, a ricevere gli avvisi di garanzia per scioperi e picchetti eravamo stati noi attivisti sindacali”. L’ultimo, notificato pochi giorni fa a Luca Toscano e Sarah Caudiero, segue analoghi provvedimenti indirizzati a lavoratori e militanti per un presidio pacifico ai cancelli della Acca, il giorno“l’ennesimo agguato a colpi di spranghe”.