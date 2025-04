Ilgiorno.it - L’appello degli oratori: “Progetti per migliaia di ragazzi ma le risorse stanno finendo. ll disagio non può essere affrontato dai soli volontari”

Leggi su Ilgiorno.it

Monza – Il labo teatrale per 25 bambini, dai 9 ai 12 anni, un labo artistico per altri 40 bambini della scuola dell’infanzia, e poi le attività del sabato pomeriggio per 337 bambini della scuola primaria e 83 preadolescenti, ma soprattutto 1200 bambini eche frequentano l’o estivo, mentre i genitori lavorano, seguiti da 225 adolescenti animatori e da 80adulti, oltre ai corsi di italiano per le mamme straniere e molto altro. Sono solo alcuni dei tanti volti del Progetto Gaci, “Giovani e adulti crescono insieme“, che cerca il supporto del territorio per poter proseguire la sua attività a sostegno di giovanissimi fragili. È stato attivato a settembre 2022 a Monza, con il sostegno di Fondazione della Comunità Monza e Brianza (nell’ambito del Fondo di supporto alle nuove povertà), nelle parrocchie di San Biagio, San Pio X e Santa Gemma e ha visto coinvolte le realtà del terzo settore, come il Doposcuola E-lab, la Fraternità Capitanio, la Cooperativa La Meridiana, l’AssociazioneCaritas, la Cooperativa La Nuova famiglia, la San Vincenzo, la Cooperativa Sociosfera e l’associazione Lime education Aps.