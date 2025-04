Quotidiano.net - L’economista Fortis: Italia utile alla Ue “Gli Usa si sono saccheggiati da soli”

Roma, 26 aprile 2025 – “La verità è che gli Usa sida– taglia corto Marco, economista e vicepresidente della Fondazione Edison,vigilia del viaggio di Giorgia Meloni negli Usa –. È stato il loro modello capitalistico a portare all’estero stabilimenti e produzioni, impoverendo la pancia dell’America, la stessa che oggi vota per Trump”. MARCOVICE PRESIDENTE FONDAZIONE EDISON Cosa potrà fare la premierna per riportare il sereno nei rapporti fra Usa e Ue?“Quello che ancora manca è il contatto ai massimi livelli. Il viaggio di Meloni potrebbe essereanche a Ursula von der Leyen, dal momento che, per i suoi buoni rapporti con Trump, è l’ambasciatrice ideale per portare la voce dell’Europa a Washington. Certo, se fra un caffè e l’altro riuscisse anche a spiegare che i nostri vini non danneggiano in alcun modo l’industria americana, non sarebbe certo un male.