Schlein studia da leader mentre Conte rimane il solito Masaniello

Negli ultimi giorni, dopo la manifestazione del Movimento 5 stelle del 5 aprile, Ellyha scelto una postura più presidenziale, più dadel Partito unico Pd-Avs-M5s, smettendo, al di là del look, i panni della studentessa di un campus americano, tutta slogan e cartelli. L’impressione è che voglia relegare Giuseppenel ruolo dell’arruffapopolo. Un ruolo che lo stessoha scelto per rilanciare la sua presenza politica, che, soprattutto l’anno scorso, era declinata pericolosamente.Sembra, dunque, di dover assistere a un curioso rovesciamento dei ruoli: la segretaria del Partito democratico che, da movimentista, diventa una secchiona impegnata sulle questioni di merito, eche, da azzimato uomo di governo, si muta in propagandista di piazza. Nelle competizioni, è naturale che ciascuno cerchi di distinguersi per ruolo e stile diship.