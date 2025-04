Linkiesta.it - La tradizione locale che conquista l’Italia

Che la colomba pasquale sia un dolce regionale, originario di Milano e diretto discendente del panettone, sembra ormai un’informazione quasi superflua: sulle tavole di tutta Italia è – insieme all’uovo di cioccolato – un’abitudine consolidata per i pranzi pasquali, a prescindere dall’origine o dallache, in generale, nel nostro Paese rimane molto forte. Ogni regione ha le sue pratiche, soprattutto per una festività che intreccia la parte spirituale con quelle conviviali e commerciali, come la Pasqua. E con la riscoperta del classico, che sta coinvolgendo la pasticceria ma anche la cucina in generale, negli ultimi anni, non è solo la colomba a essere volata verso altri lidi. Preparazioni e ricette regionali stanno diventando sempre più diffuse tra mura lontano da casa, e tra le pareti di laboratori lungo tutta la penisola.