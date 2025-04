Liberoquotidiano.it - L'inquietante confessione dei soldati cinesi in Ucraina

Ingannati per combattere una guerra in un territorio straniero per conto del loro Paese. Pochi giorni fa l'esercito ucraino ha fatto sapere di aver catturato alcuni militariche stavano partecipando al conflitto inal fianco della Russia di Vladimir Putin. Oggi, martedì 15 aprile, idi Pechino hanno chiesto di tornare in patria e hanno denunciato di essere stati vittime di un vero e proprio raggiro. "Siamo pronti per uno scambio e vogliamo tornare in Cina, nella nostra patria", ha detto uno deidurante una conferenza stampa organizzata dall'agenzia di stampa Ukrinform, in cui hanno affermato di essere stati ingannati al fine di farli partecipare alla guerra al fianco della Russia. Come riporta La Stampa, idi Pechino hanno spiegato di non aver mai prestato servizio nell'esercito del Dragone.