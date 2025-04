Oasport.it - LIVE Conegliano-Milano, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: inizia l’attesissima finale scudetto!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAmici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alladi, match valido per gara-1 delladella Serie A1 di2024-. E’ finalmente giunto il momento dell’atto conclusivo, quello che tutti da inizio stagione stavano aspettando,questa sera una serie che potrebbe essere la più combattuta degli ultimi anni.Se a inizio stagione ci avessero chiesto quale sarebbe stata secondo noi la, in molti avremmo risposto “”, le Pantere andranno a caccia dell’ottavo, mentreva incontro ad un primo storico successo. La formazione di coach Santarelli ha dominato la Regular Season, ai quarti diha superato Bergamo (2-0), mentre in semiha avuto la meglio, non senza fatica, contro Novara (3-1).