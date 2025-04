Ilrestodelcarlino.it - Calzificio Mauriziano: chiude il negozio storico attivo da più di 60 anni

Reggio Emilia, 16 aprile 2025 – Dopo oltre sessant’di attività,i battenti il, un’altra realtà artigiana storica di Reggio. A comunicarlo è Silvano Cucchi, 62, titolare insieme ai suoi genitori delin via Tamburini in zona San Maurizio. Da giovedì inizierà la svendita totale: un modo per salutare clienti vecchi e nuovi, con calze di ogni tipo vendute a prezzi scontati ma con l’immutata qualità che ha contraddistinto da sempre l’attività.Chiuso Toschi arredamenti a Reggio Emilia, loè in liquidazione“Chiudo per raggiunti limiti d’età” spiega Cucchi con un filo di malinconia. “È un ciclo che si, come purtroppo è successo a tanti altri che riguardano l’artigianato. Mio figlio lavora a Milano e non può portare avanti ilora che sto per andare in pensione”.